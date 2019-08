Reno kommt im September

Dülmen. Es tut sich was im Stadtquartier, wo die Filiale von CCC-Schuhe derzeit ihren Räumungsverkauf wegen Schließung betreibt. „Nach der Übernahme aller CCC-Filialen in Deutschland befinden wir uns bei den ehemals rund 80 CCC-Standorten derzeit inmitten des laufenden Integrationsprozesses. Unser Bestreben liegt darin, einen Großteil der CCC-Stores in Reno umzuwandeln. In einer ersten Welle haben wir 34 Stores bereits identifiziert. Davon sind bereits 14 auf Reno umgestellt worden“, heißt es dazu aus der Geschäftsleitung der HP-Group, zu der auch das Osnabrücker Unternehmen Reno gehört.

Von Hans-Martin Stief