Ein Tag hat 24 Stunden - ein bisschen wenig findet Juri Boltov und verweist auf seine To-do-Listen. Die sind nämlich so umfangreich, dass ein Tag gerne ein paar Stunden mehr haben könnte, um alles abzuarbeiten, was ansteht.

Kauf und Kernsanierung

Vor drei Jahren hat er den westlichen Teil des früheren Bedo-Geländes an der Halterner Straße gekauft. Inzwischen erstrahlen die kernsanierten ehemaligen Hallen und Ställe in neuem Glanz. Gut 70 Reisemobile stehen schon vor den Hallen. Verkauf und Service, ab nächstem Jahr auch Verleih von Reisemobilen bietet Juri Boltov mit seiner Firma Reisemobile Dülmen an.

Präsentation auf dem Caravan Salon

Wann die Eröffnung ist? Da möchte sich Boltov noch nicht festlegen. Immerhin sind auf dem Gelände noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen. Außerdem will er die Wagen in einem schönen Ambiente präsentieren, die Urlaubsgefühle wecken. Zudem steht noch der Caravan Salon Ende August/Anfang September in Düsseldorf an, auf der Reisemobile Dülmen dabei ist.

Übersiedlung von Nottuln

Auf seiner Internet-Seite hat Boltov gleichwohl angekündigt, dass er im September eröffnen wolle. Wer bis dahin nicht warten möchte, kann bereits ein Wohnmobil kaufen, allerdings über seine Nottulner Adresse. In Nottuln führt Boltov noch bis zur endgültigen Übersiedlung nach Dülmen die JB Automobile & Handelsgesellschaft mbH.