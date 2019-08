Ab sofort ist der Bürgerbus barrierefrei: Wer am Mittwoch um 7.47 Uhr an der Kirche in Merfeld oder später an einer der anderen Haltestellen in den Bürgerbus steigt, der wird überrascht sein.

Statt des altersschwachen Mercedes Sprinters mit über 500.000 Kilometern auf dem Tacho hält plötzlich ein nagelneuer K-Bus mit VW-Motor, bei dem sich der Einstieg für die Fahrgäste in Höhe des Fahrers befindet.

Altes Fahrzeug mit technischen Problemen

Am Montagabend hatte sich der Vorstand des Bügerbusvereins Merfeld-Hausdülmen getroffen und kurzfristig entschieden, den neuen Bus ab Mittwoch im Linienverkehr einzusetzen. „Das alte Fahrzeug hatte technische Probleme, sodass wir froh sind, dass wir schon jetzt den neuen Bus auf Tour schicken“, so der zweite Vorsitzende Wilhelm Espeter.

Auf die Fahrgäste warten neben acht Sitzplätzen modernste Technik, im Fahrzeug gibt es einen Rollstuhlplatz mit großer Rangierfläche sowie Abstellmöglichkeiten für Rollatoren. Für die jüngsten Mitfahrer gibt es spezielle Kindersitze und für alle Fahrgäste eine Haltestellenanzeige.