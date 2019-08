Das sollten Sie wissen:

Ab Donnerstag, 8. August, wird der Verkehr im Bereich der Baustelle Südumgehung grundlegend geändert. So gibt es dann eine Einbahnstraßen-Regelung. Erstmals werden Fahrzeuge dann durch die neue Bahnunterführung fahren - auch wenn die Südumgehung noch eine Baustelle ist. Wichtig außerdem: Am nächsten Montag wird der Parkplatz am Friedhof-Haupteingang freigegeben.

Seit zehn Monaten ist der Bürgerbus zwischen Merfeld und Hausdülmen unterwegs, jetzt endlich ist das neue, barrierefreie Fahrzeug eingetroffen. Seit heute ist der K-Bus City in Einsatz, offiziell vorgestellt wird er am 17. August auf dem Marktplatz.

Auf dem ehemaligen Bedo-Gelände eröffnet Juri Boltov demnächst sein Unternehmen Reisemobile Dülmen mit Verkauf und Service sowie ab nächstem Jahr auch Verleih von Wohnmobilen. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums von Adler Buldern bringen sich am Wochenende die Adlerradler um Robert van der Linde ein. Von Samstag um 15 Uhr radeln die Blau-Weißen 24 Stunden am Stück und wollen so 1919 Kilometer abspulen.

Termine:

18 bis 20 Uhr, Sommerkonzert mit dem Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde, Gelände des Anna-Katharinenstiftes Karthaus

18.30 bis 19.30 Uhr, Sport im Park: H.I.I.T. - Tabata Style mit dem TV Dülmen, Schlosspark

Wetter:

Heute wechseln sich Wolken und Sonne ab, dabei ziehen Schauer und Gewitter durch, 22 bis 24 Grad. Dazu schwacher bis mäßiger, bei Schauern stark böiger Südwestwind.

Verkehr:

Sperrung Borkener Straße zwischen Plusch und Lohwall wegen Kanalarbeiten

Vollsperrung des Dernekämper Höhenweges zwischen der Hülstener Straße und der Bischof-Kaiser-Straße; Zufahrt zum Waldfriedhof (Ersatzparkplatz an der Letterhausstraße) aus Richtung Hausdülmen ist ausgeschildert.