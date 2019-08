„La Notte di San Lorenzo“ - das traditionelle italienische Fest „Nacht der Sternschnuppen“ fällt in diesem Jahr auf Samstag, 10. August. Aus diesem Anlass laden das Eiscafé San Remo und das Meg Mo, beide an der Alten Borkener Straße, gelegen, gemeinsam am Abend zur Livemusik ein. Italienischer Livemusik natürlich.

Gesang mit Gitarrenbegleitung

Engagiert wurde dafür von den beiden Gastronomen der Musiker Mauro Vernone. Er werde auf der Bühne auf dem Eichengrünplatz ab 18 Uhr mit Gesang und seiner Gitarre die Gäste beider Lokalitäten in südländische Stimmung versetzen will, heißt es in einer Ankündigung. Die Gäste dürften den einen oder anderen bekannten Song aus den 60er-, 70er- oder 80er-Jahren wiedererkennen.

Essen vom Grill

„Wir werden gemeinsam italienisches Essen vom Grill anbieten“, erklären Johnny Abed, Inhaber vom Meg Mo, und Giovanni Sponziello, der das San Remo seit diesem Jahr betreibt. Und so können sich die Gäste beispielsweise auf italienische Bratwurst freuen. Auch Prosecco- und Lambruscoeis dürfen nicht fehlen.

Eintritt frei

Los geht es um 18 Uhr, der Eintritt für das Sternschnuppen-Fest ist frei. Auf Reservierungen wird jedoch seitens der Gastronomen bewusst verzichtet. Getreu dem Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ stehen am Samstag die Plätze denjenigen zur Verfügung, die sich rechtzeitig um einen Sitzplatz bemühen, betonen die Veranstalter.