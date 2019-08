Merfeld. Die 91-jährige Frau aus Reken, die als Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall am 15. Juli auf der L600 in Merfeld schwer verletzt worden war, ist am Sonntagabend im Krankenhaus ihren Unfallverletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Die Unfallursache konnte bislang auch nach Rücksprache mit dem Fahrer nicht geklärt werden.

Von Hans-Martin Stief