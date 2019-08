Ein regelrechtes Nadelöhr war am Montag die Borkener Straße. Denn gleich zwei Baumaßnahmen sorgten für eine Engstelle.

Zum einen hatten die Kanalbauarbeiten auf dem Teilstück zwischen dem Lohwall und dem Plusch begonnen. Hierfür ist unter anderem eine dreiphasige Baustellenampel eingerichtet worden. Zeitgleich wurde auf Höhe der Sparkasse der Wasserrohrbruch (DZ berichtete) repariert.

Engpass durch Baufahrzeuge

Und so kam es an der Ecke Borkener Straße, Lohwall und Brokweg zum Stau. Denn zum einen wollten Fahrzeuge, die stadtauswärts fuhren, die Baufahrzeuge überholen, standen dann aber auf der Gegenfahrbahn vor der roten Ampel und blockierten so die Fahrzeuge, die von Lohwall und Brokweg in Richtung Innenstadt abbiegen wollten.

Riss im PVC-Rohr

Am Samstagabend war ein Schaden festgestellt worden, nachdem am Westring Wasser aus einer Versorgungsleitung an die Oberfläche gedrungen war. Die Ursache: Ein Längsriss auf der Oberseite in einem 40 Jahre alten PVC-Rohr.

Anwohner hatten das austretende Wasser bemerkt und am Samstag die Störungsstelle der Stadtwerke verständigt, die sich den Schaden vor Ort anschaute. Der Einsatzleiter hatte daraufhin entschieden, das defekte Rohr mit einem Durchmesser von 250 Millimetern sofort auszutauschen.

Der Einsatz dauerte bis in die späten Abendstunden. „In einigen Haushalten, darunter auch einem gastronomischen Betrieb, mussten wir das Wasser abstellen“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Johannes Röken. Am Montagvormittag gingen die Arbeiten dann noch einmal weiter und waren um die Mittagszeit abgeschlossen.

Borkener Straße bleibt teilweise gesperrt

In dieser Woche bleibt die Borkener Straße zwischen Lohwall und Plusch gesperrt. Die Parkplätze auf dem ehemaligen Mesem-Gelände und am Wasserturm sind aber zu erreichen. Hier müssen nur einige Parkflächen freigehalten werden, damit hier Müllfahrzeuge rangieren können, berichtet André Siemes von der städtischen Pressestelle auf DZ-Anfrage. Am Montag waren einige Autofahrer irritiert, da auch auf Höhe der Heidelohstraße eine Bake aufgestellt war und Baustellenfahrzeuge auf der Straße standen. „Es kann in einer Bauphase immer mal zu Einschränkungen kommen. Aber die Parkplätze bleiben auf jeden Fall erreichbar“, bekräftigt Siemes.