Sixone schließt im März 2020

Private Gründe

„Es ist rein privater Natur, denn mein Bruder und ich sind jetzt seit über zehn Jahren im Geschäft und es ist uns einfach zu stressig geworden.“ Ahmed Ibrahim ist die Entscheidung auch nicht leicht gefallen, „denn unser Konzept mit Fußball-TV, Essen, Lieferservice und Geburtstagsfeiern ist sehr gut angekommen und wir würden es auch begrüßen, wenn unser Nachfolger diesen Weg weitergeht.“

Bewährtes Konzept

Am Donnerstag öffnet das Sixone wieder nach den Betriebsferien und Ahmed und Rabir Ibrahim wollen den Mietvertrag bis Ende März 2020 voll erfüllen. „Unser Ausstieg hat absolut keine wirtschaftlichen Gründe. Uns liegt es sehr am Herzen, uns mit genügend Vorlauf von unserer Kundschaft zu verabschieden.“

Für die Sixone-Betreiber sei die Zeit gekommen, etwas anderes außerhalb der Gastronomie zu machen. „Ich habe nebenbei auch keinen Job mehr als Spielertrainer im Fußball übernommen, weil mir das alles zu viel wurde. Geld ist nicht alles“, so Ahmed Ibrahim.

Kundenstamm aufgebaut

Am liebsten wäre es den beiden Betreibern, „wenn wir unsere geleistete Arbeit in gute Hände weitergeben dürfen und unserem aufgebauten Kundenstamm weiterhin seine gewohnte Anlaufstelle mit gutem Essen und freundlichem Service zur Verfügung steht.“

Für interessierte Betreiber stehen die beiden Sixone-Betreiber gerne zu Gesprächen bereit, denn obwohl sie bereits im Mai ihre Entscheidung getroffen haben, liegt es ihnen doch am Herzen, dass es mit dem Sixone in ihrem Sinne weitergeht.