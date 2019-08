Dülmen. Ein weiterer Autoaufbruch auf dem Parkplatz Beckweg am Waldfriedhof in Dülmen ist der Polizei am Wochenende angezeigt worden, nachdem hier bereits am Samstagmittag der Wagen einer Nordkirchenerin aufgebrochen und anschließend auch in ihr Wohnhaus eingestiegen worden war.

Von Hans-Martin Stief