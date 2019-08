Gockel Konstantin wehrt sich

Um 13 Uhr hatten sich am Samstag die Altschützen und Schützen des Vereins in Erwartung des Eintreffens des Königpaares sowie der Jungschützen auf dem Hof Lenz versammelt. Die fuhren dann mit einem in bunte Nebelschwaden gehüllten Partywagen vor, aus dessen Boxen die Beats des Ballermann-Ohrwurms „Johnny Däpp“ von Lorenz Büffel dröhnten. Inmitten des jugendlichen Nachwuchses ließ sich der scheidende Thron zünftig feiern, ehe es nach dem Antreten auf dem Hof unter den Klängen der Marschmusik der Blasmusik Dülmen 09 zur Vogelstange auf dem Festplatz ging.

Langer Wettkamp an der Vogelstange

Schützenfest Leuste 2019 1/67 Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Foto: Stefan Bücker

Hier eröffneten die Leuster das muntere Schießen auf „Gockel Konstantin“, wie die scheidende Regentin Maria Schulte-Kuhmann den Vogel getauft hatte. Dabei erwies sich der Vogel als überaus zäh. Noch nach 200 Schuss mit dem Kleinkalibergewehr verfügte Gockel Konstantin über alle Insignien der Macht. „Wenn du nicht weit genug rechts daneben hältst, schlägt der Schuss immer noch links im Kugelfang ein“ haderte Viktor Bontrup. Da juckte es Maria Schulte-Kuhmann dann doch in den Fingern. Zu gerne hätte sie den drei um die Königswürde kämpfenden Kontrahenten Bontrup, der dem Fahnenoffizier Werner Wälter sowie Josef Baumhold Schützenhilfe geleistet. Nach 137 Schüssen mit der großkalibrigen Flinte war es dann aber doch durch den finalen Treffer durch Viktor Bontrup um 17.16 Uhr um Gockel Konstantin geschehen.