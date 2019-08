Dülmener Sommer, das heißt Open-Air-Theater. Und manchmal, wie beim Auftritt des N.N. Theaters in dieser Woche, werden dann auch Maske und Garderobe an die frische Luft verlegt.

So schminkten sich die Schauspieler aus Köln vor ihrer Aufführung von „Das kalte Herz“ mitten auf dem Schulhof, an einer Bierzelt-Garnitur. Jeder kümmerte sich selbst um sein ausdrucksstarkes Make-Up. So auch Michl Thorbecke und Bernd Kaftan, die sich auf dem Foto der Woche fertigmachen.