Zwei Frauen haben der Seniorin am Donnerstag eine goldene Uhr gestohlen, die die alte Dame an einer Kette um den Hals trug. Die beiden Frauen hatten die Seniorin zu Hause Friedrich-Ruin-Straße aufgesucht und sich als Mitarbeiterinnen eines Krankenhauses ausgegeben, so die Polizei.

Kurze Begegnung

Zur Begrüßung umarmten die beiden Frauen die alte Dame. In die Wohnung ließ die Dülmenerin die unangemeldeten Besucherinnen nicht. Nach wenigen Minuten gingen die Frauen wieder. Später stellte die Seniorin fest, dass ihre Kette samt Uhr nicht mehr da war.

Täterinnenbeschreibung

Die beiden Frauen beschreibt sie wie folgt: 30 bis 40 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, kurze dunkle Haare, bekleidet mit blauen Röcken und blauen Jacken, augenscheinlich deutscher Herkunft.

Hinweise erbeten

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu

melden unter Tel. 02594/7930