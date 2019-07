Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Donnerstag, vergangener Woche, 17 Uhr, und dem gestrigen Dienstag, 1 Uhr, in ein weitgehend leer stehendes Wohn- und Geschäftshaus an der Münsterstraße in Dülmen eingebrochen. Der oder die Täter hatte eine Terrassentür eingeschlagen und sich so Zutritt ins Gebäude verschafft, teilt die Polizei mit. Auch in eine bewohnte Wohnung im Haus brachen die Täter ein und stahlen eine Spielekonsole.

Zeugenhinweise werden erbeten unter Tel. 02594/7930.