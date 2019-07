Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Dülmen. Zwei Bomben sind am Ostdamm gefunden worden, das Sommertheater geht in die zweite Runde und in Hausdülmen regieren zwei neue Könige. Außerdem stehen die Termine für das beliebte Oktoberfest und die Mega-Zeltparty am Gausepatt fest.