Heißer Kampf an der Vogelstange

Hausdülmen. Sowohl bei den Jung- als auch bei den Altschützen der Hausdülmener Burgwache gab es am Wochenende an der Schießstange auf der Festwiese am Sandweg einen spannenden Wettkampf um die Regentschaft über Dülmens südwestlichen Ortsteil.