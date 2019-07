Die Nachricht kam wie immer überraschend für die Anwohner: Zwei Bomben müssen noch im Laufe des Montags entschärft werden, Evakuierungsmaßnahmen sind angelaufen, hieß es gestern am frühen Nachmittag von der Stadt Dülmen. Die DZ informierte ihre Leser sofort via Internet und App über die geplanten Maßnahmen.

Fundort Baubetriebshof

Was war geschehen? Auf dem Gelände des Baubetriebshofes am Ostdamm wurden bei einer routinemäßigen Verdachtspunktuntersuchung am Montag zwei Zehn-Zentner-Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Entschärfung der gefährlichen Sprengkörper wurde für den gleichen Tag beschlossen.

Eine gewisse Routine haben Stadtverwaltung, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und DRK bereits entwickelt, um kurzfristig Evakuierungsmaßnahmen vorzubereiten. Ist es doch in den vergangenen Jahren immer wieder zu solchen Situationen in Dülmen gekommen.

Bahnstrecke und Tower Barrcks betroffen

Betroffen von der Evakuierung waren sowohl sämtliche Gebäude in einem Radius von 500 Metern um den Fundort, aber auch die Bahnstrecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet und die Tower-Barracks.

Versorgung am Schulzentrum

Die Anwohner wurden gebeten, sich darauf einzustellen, dass sie ihre Wohnungen verlassen müssen oder diese nicht erreichen könnten. Evakuierungsteams gingen von Haus zu Haus, um auf das sofortige Verlassen der Wohnung hinzuweisen. Um 15.15 Uhr wurde in der Aula des Schulzentrums ein Evakuierungsbereich eingerichtet. Bis die Bombenentschärferin dann tatsächlich ihre Arbeit aufnehmen und die beiden Bomben nacheinander entschärfen konnte, dauerte es noch Stunden. Kurz nach 19 Uhr war die Evakuierung abgeschlossen, wurde mit der Bahn eine Sperrpause vereinbart. Um 21.03 Uhr war der Einsatz dann beendet.