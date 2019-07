So mancher Dülmener wird sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gefragt haben, was denn in der evangelischen Christuskirche los sei. Denn ganze drei Mal läuteten die Glocken: um 0 Uhr, um 4 Uhr und um 7 Uhr.

„Das war ein absolutes Versehen“, erklärt Pfarrerin Susanne Falcke. Grund für das versehentliche Läuten sei die veraltete Elektronik. „Diese stammt noch aus dem Eröffnungsjahr der Kirche.“ Das war 1953.

Bisher: Große Stille

„Wir haben schon seit Längerem Probleme mit der elektrischen Anlage“, so Falcke weiter. „Aber bis jetzt haben die Glocken einfach gar nicht geläutet, wenn sie sollten.“ Beispielsweise während des Gottesdienstes am vergangenen Sonntag. Da blieb es still.

Dass sie nun mitten in der Nacht von sich hören lassen, war das erste Mal. „Selbstverständlich war dies keine beabsichtigte Aktion“, betont die Pfarrerin.

Problem wird angegangen

Dass die Elektronik veraltet ist und nicht mehr so funktioniert, wie sie sollte, war also bekannt. „Deswegen wollten wir eigentlich im Herbst die gesamte Glockenanlage überarbeiten lassen.“ Dies geschehe jetzt aufgrund der aktuellen Ereignisse früher. „Wir haben zu morgen den Glockenbauer bestellt. Und dann schauen wir mal, wie es weiter geht.“