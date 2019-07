Wie heiß wurde es wirklich? Erst ging es montags mit 29,3 Grad in der Spitze und 15,8 Grad nachts noch recht angenehm los. Doch ab Dienstag kam die Hitze, mit jedem Tag kletterte das Thermometer ein Stückchen höher: Dienstag 34,7, Mittwoch 39,4 und Donnerstag 40,8 Grad als Höhepunkt, Freitag noch einmal 36,8 Grad.

Erst zum Wochenende hin gab es Abkühlung - wenn man 37,2 und 28,5 Grad in der Spitze so bezeichnen will. Dazu kamen gleich vier tropische Nächte, in denen es nie kälter wurde als 20 Grad.

Gab es einen neuen Temperatur-Rekord? Ja, was die zehn Jahre alte Wetterstation der DZ betrifft auf jeden Fall. 40,8 Grad wie am Donnerstag wurden noch nie gemessen, der bisherige Spitzenwert von 38,4 Grad damit locker geknackt. Und noch nie war ein Tag insgesamt so heiß: Der Donnerstag kam auf eine Durchschnittstemperatur von 30,9 Grad.

Sind das normale Werte für Ende Juli? Da hilft ein Blick ins Archiv der DZ-Wetterstation, die seit 2009 in Betrieb ist. Blickt man auf die jeweils letzte (volle) Juli-Woche, dann fällt auf: Nur einmal in den zehn Jahren gab es Ende Juli ebenfalls eine Woche mit konstanten Werten über 30 Grad - nämlich im Hitzesommer 2018. Höchstwert damals waren 37,2 Grad am 27. Juli.

Ebenfalls heiß war es noch 2013, als gleich an zwei Tagen fast 34 Grad erreicht wurden. Ansonsten lagen die Höchstwerte 2010, 2012 und 2014 meist knapp über oder unter 30 Grad, in den anderen Jahren um etwa 25 Grad. Ebenfalls interessant: Von 2009 bis heute wurden Ende Juli 13 Tropen-Nächte in Dülmen gezählt - allein acht davon in den letzten beiden Jahren.

Wie sieht es mit dem Sonnenschein aus? Die Sonne schien von Montag bis Samstag eigentlich ununterbrochen. Macht zusammen 3855 Minuten, also mehr als 64 Stunden - ein neuer Rekord für Ende Juni.

Und war ist mit Regen? Den gab es überhaupt nicht. Zumindest nicht bis Sonntagnachmittag um 17 Uhr, wenn die täglichen DZ-Wetterdaten abgelesen werden.