Als Erika Thonen aus ihrem brennenden Haus rannte, da war ihr bereits klar: „Alles ist weg. Wir müssen ganz neu anfangen.“ „Wir haben in Unterwäsche draußen gestanden“, ergänzt ihr Ehemann Hans-Jürgen Thonen.

Kleidung, Ausweise, Portemonnaie, Autoschlüssel, Brille - alles wurde ein Opfer der Flammen, als das Haus der Familie an der Bergflagge abbrannte. So tragisch es auch war - so gerührt sind die Thonens immer noch von der Welle der Hilfsbereitschaft, die sie im Anschluss von ihren Nachbarn erlebten.

Nachbarn helfen mit Kleidung und einer Unterkunft

So erinnert sich der 65-Jährige noch gut, wie er und seine ein Jahr jüngere Frau am Tag nach dem Brand zurückkehrten an die Bergflagge. Die Nacht hatten beide wegen Verdachts auf Rauchvergiftung auf der Intensivstation verbracht. Freunde und Nachbarn hatten ihnen bereits Kleidung geliehen und ins Krankenhaus gebracht.

Eigentlich hatte das Ehepaar bereits überlegt, sich erstmals ein Hotelzimmer zu nehmen. Doch dann die Überraschung: Ein Nachbar stellte ihnen sein Gästehaus als vorläufige Unterkunft zu Verfügung. Das liegt nur wenige Schritte von ihrem abgebrannten Heim entfernt. „Das ist sehr praktisch, wie müssen ja ständig rüber.“

Ganz oben auf der Einkaufsliste: Brillen

Und auch sonst sei die Hilfe großartig gewesen, berichten die beiden Thonens. Nachbarn sicherten, sobald die Polizei es erlaubte, das abgebrannte Haus ab, reparierten den Grundstückszaun, sorgten für ein Auto (die Autoschlüssel ihrer eigenen Wagen waren ja verbrannt) und halfen mit Geld aus, sodass das Ehepaar so schnell wie möglich das Nötigste besorgen konnte. Denn die Einkaufsliste war endlos.

„Wir sind mit den Brillen angefangen, damit wir überhaupt etwas sehen konnten“, erinnert sich das Hausdülmener. Arzt, Behörden, Bank und auch Geschäfte seien zum Glück sehr zuvorkommend gewesen, sobald sie von dem Hausbrand hörten.