Viele Kunden verlegten den Markteinkauf in die frühen Stunden. Schon direkt nach dem Aufbau der Stände hatten die Händler gut zu tun. Gegen 11 Uhr war es dann merklich ruhiger als an einem Marktfreitag ohne Hitze-Wetter.

Schattiges Plätzchen

Die Händler sorgten an ihren Ständen dafür, dass die Waren zumindest einen schattigen Platz finden. Bei Blumen Große Brintrup waren die Pflanzen vor dem Markt gewässert worden. Zudem wurde etwas weniger Ware mitgenommen.

Kühlanlagen im Einsatz

Schwerstarbeit müssen auf dem Marktplatz die Kühlanlagen leisten. Am Stand von Dirk Düpmann hält die Anlage den Temperaturen stand. Zur Verstärkung sind von innen an der Theke Plexiglasscheiben angebracht, damit die Kälte in der Warenauslage bleibt.

Hilfreiche Tipps

Auch am Obst- und Gemüsestand von Marktsprecherin Ilona Heyden stehen die Waren im Schatten. Auch hier gibt es trotz Hitze das übliche Angebot. „Wir geben dann Hinweise, wann und wie die Sachen zu lagern sind“, berichtet Heyden. „Den Salat sollte man nicht zwei Stunden ins Auto legen.“