Einsatz- und arbeitsreicher Freitagnachmittag für die Feuerwehr in Dülmen und Buldern: Zunächst galt es, in der Mittagszeit einen brennenden Dachstuhl am Hagenbach zu löschen.

33 Feuerwehrkameraden aus Dülmen-Mitte, Buldern und der hauptamtlichen Wache löschten das Feuer, das sich aus noch ungeklärter Ursache am First entzündet hat. Von außen und innen musste der Brand gekämpft werden. Der Dachstuhl wurde durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen.

Feldbrand in der Dorfbauerschaft

Kaum, dass die Wehr wieder eingerückt war, wurde sie zur Weseler Straße in Buldern gerufen, wo ein Laster Kies verloren hatte. Eine weitere Viertelstunde später, so berichtet Einsatzleiter Roland Strotmann, wurde ein Deckenbrand in der Dorfbauerschaft gemeldet. An einer Oberleitung der Stadtwerke hatten sich Funken gebildet und Bankette und Grabenbereich in Brand gesetzt. Über eine Fläche von 40 Quadratmeter brannte es.