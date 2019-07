„Ich möchte Ihnen deutlich machen, wie Dülmen in die Weltgeschichte, in die deutsche Geschichte eingegangen ist.“ Generalmajor a.D. Robert Bergmann zu Beginn der DZ-Sommertour in Visbeck

„Würden wir die Pflegearbeit nicht mehr leisten, würde unser System kollabieren.“ Alexandra Becker über die wichtige Funktion der pflegenden Angehörigen in der Gesellschaft

„In kurzen Hosen und T-Shirts fertigen wir im Hochsommer Weihnachtskarten.“ In den Werkstätten Karthaus wird halt antizyklisch gearbeitet, berichtet Anne Balster, Gruppenleiterin in der Druckerei

„Für die Kameradinnen und Kameraden gilt: Viel trinken!“ Der Rat von Dülmens Feuerwehr-Chef galt in dieser Woche nicht nur für die Einsatzkräfte - sondern eigentlich für jeden

„Den Salat sollte man im Moment nicht zwei Stunden ins Auto legen. Dann hat man Brat-Salat.“ Die Marktbeschicker um Sprecherin Ilona Heyden hatten trotz der Hitze gut zu tun - und Tipps für die Kunden parat

„Kicken kann der auch richtig gut.“ Saredin El Khodary, Trainer SF Merfeld II, bewunderte die Leistung vom Hausdülmener Nico Albrink mit drei Toren auf dem Feld - denn Albrink ist eigentlich Torhüter

„Wenn die Jungs im Pokal eine Runde weiterkommen, können sie sich nächsten Sonntag auf ein weiteres, schönes Pokalspiel freuen. Sonst gibt es eine ordentliche Trainingseinheit.“ Andre Hörsting, Trainer Adler Buldern, rät seinen Jungs eher indirekt zum Sieg gegen DJK Dülmen