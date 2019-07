Das letzte Wochenende im September kann in Buldern wieder ordentlich gefeiert werden. Denn: Der DRK-Ortsverein Buldern hat ein zünftiges Programm auf die Beine gestellt. Am Samstag, 28. September, laden die Rotkreuzler zu einem Bayrischen Abend in ihre Fahrzeughalle ein.

Die Karten (inklusive einer halben Maß Bier) hierfür können am 3. August in der Zeit von 16 bis 18 Uhr zum Preis von zehn Euro erworben werden. Dann besteht auch die Möglichkeit der Sitzplatzauswahl.

Feiern mit König-Ludwig-Bier

Zum gleichen Preis sind Restkarten an der Abendkasse erhältlich, jedoch könnte es dann mit Platzwünschen schwierig werden, da nur insgesamt 200 Personen eingelassen werden. Bei König-Ludwig-Bier und deftigen Speisen wird DJ Hark Schröder für die Gaudi sorgen. Unterstützt wird er dabei von Christoph Wübbelt, der dem Orga-Team beratend zur Seite steht.

Und so geht es am Sonntag weiter

Am Sonntag, 29. September, findet zunächst um 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der St.-Pankratius-Kirche statt. Nach dem gemeinsamen Zug von der Kirche zum DRK-Heim lädt der Ortsverein bei freiem Eintritt zu einem zünftigen Frühschoppen ein. Die musikalische Gestaltung übernehmen dann die ortsansässigen Musikzüge sowie die böhmischen Drei-Zehn.

Zur Unterhaltung der Gäste sollen Mannschaftswettbewerbe wie Menschenkicker, mobile Kegelbahn und Bierkrugstemmen angeboten werden. Hierfür wird um Anmeldung gebeten. Für die Kinder wird es eine Hüpfburg und ein Karussell geben.