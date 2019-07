Dülmen schwitzt - und das bei einem neuen Temperatur-Rekord. Bis auf 40,8 Grad kletterte am Donnerstag das Thermometer an der DZ-Wetterstation. Seit diese im Jahr 2009 in Betrieb gegangen ist, war es noch nie heißer als am Donnerstag.

Spitzenwert locker überboten

Bereits am Mittwochabend, kurz nach 17 Uhr, war hier erstmals die 40-Grad-Marke geknackt worden. Der bisherige Spitzenwert von 38,8 Grad aus dem Juli 2015 wurde bereits da deutlich überboten.

Und was macht man (oder auch Hund, denen die Wärme auch ziemlich zusetzt) bei solch einer Rekord-Hitze? Es langsam angehen, im Schatten bleiben, viel trinken und sich zwischendurch eine kühle Erfrischung oder ein leckeres Eis gönnen.

Und die kleinen Innenstadtbesucher haben sichtbar ihren Spaß im Fontänenfeld auf der Marktstraße, wo diese pitschenass im Wasser spielen.