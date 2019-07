Zum zweiten Konzert der Veranstaltungsreihe „Allgemeines Kulinarisches Sommerliches Theater“ im Freizeitbereich des Anna-Katharinenstiftes freute sich Leiter Georg Breitkopf trotz der Hitze von knapp 40 Grad über eine riesige Resonanz. Einige Hundert Bewohner, Mitarbeiter und Gäste wollten sich den Marine-Shanty-Chor Münster nicht entgehen lassen.

„Wir sind mächtig unter Dampf“, stimmte Chorleiter Eckhard Lechermann das Publikum auf ein rasantes Potpourri maritimer Melodien mit dem ausdrücklichen Wunsch zum Mitsingen ein.

Mit dem Seemannsbefehl „Hiev rund“, der auf Schiffen das Heben des Ankers anweist, starteten die gut 20 Sänger nebst drei Gitarristen und drei Akkordeonspielern in das Programm, das nach und nach auf Zuruf zu einem Wunschkonzert geriet. Da wehte dann bei wohlbekannten Liedern wie „Wir lieben die Stürme“, „Wir lagen vor Madagaskar „ oder „Nimm mich mit Kapitän“ doch zumindest gefühlt eine steife Brise Seeluft durch den Garten.

Das Publikum stimmt mit ein

Als erster Solist intonierte Berni Wahoff den „Hamburger Veermaster“, um den bekannten Refrain „to my hooday“ von dem vielstimmigen Chor und Publikum zu überlassen. Melancholisch wurde es bei Liedern wie „My Bonnie“, dem nach den Noten von „Sierra Madre“ gesungen „Wellen über Wellen“ oder bei „Lilly Marleen“, das in wunderbarer Weise von Marlies Fröse als einziger Frau der angereisten Truppe vorgetragen wurde. Eckhard Lechermann selbst schlüpfte in die Gesangsrolle von Hans Albers, um die sündige Meile Hamburgs zu besingen.

Schließlich verabschiedeten sich die Münsteraner mit dem an das Ende des Konzertes passenden „Rolling Home“. Mit grüner Steuerbord- und roter Backbordsocke unterhielten an dem Abend zudem Kluntje und Matjes das Publikum in der Pause mit viel stimmungsvoller Clownerie und Jonglage.

Und so geht es weiter

Am kommenden Mittwoch, 31. Juli, gastiert der Band „Slippery Souls“ mit handgemachter Soulmusik, aber auch Jazz, Funk und Rock auf der Karthaus. Beginn ist um 18 Uhr.