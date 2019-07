Kommt das angekündigte Gewitter oder nicht - diese Frage beschäftigte die Dülmener am Samstagnachmittag. Die dunklen Wolken hielten so manchen davon ab, der Einladung des städtischen Kulturteams zum Picknick im Park am Abend zu folgen. Dabei zeigte sich da, nach kurzem, heftigen Schauer, dann bereits wieder die Sonne.

Schlafende Schönheit

So war der Auftakt des Dülmener Sommers nicht ganz so gut besucht wie erwartet. Diejenigen, die kamen, erlebten nicht nur einen schönen musikalischen Abend, sondern auch den Stadtpark von seiner schönsten Seite.

Das Spiel von Licht und Schatten

Die hohen Bäume, das Spiel von Licht und Schatten, das Rauschen der Blätter - wem das gefällt, der sollte ruhig mal in der Grünanlage vorbeischauen. Ob mit Picknickdecke, Buch oder einfach nur so. Mit diesem Entschluss hat sicherlich manch einer den Kulturabend verlassen.