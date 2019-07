Im neuen Kindergartenjahr soll der Kindergarten St. Antonius eine fünfte Gruppe haben, in der Kinder unter drei Jahren (U3) betreut werden. Die werden übergangsweise in einem Container betreut. Das hatte der Jugendhilfeausschuss in einer Sondersitzung noch vor den Sommerferien entschieden.

Unternehmen ist beauftragt

Die Stadt ist anschließend sofort tätig geworden, denn die Zeit drängt. „Die Ausschreibung für die Container ist erfolgt und ein Unternehmen bereits beauftragt“, teilt die städtische Pressestelle zum Stand der Dinge mit. Die Container werden Ende des Jahres geliefert. Bis dahin sind die Mädchen und Jungen der künftigen fünften Gruppe der St.-Antonius-Kita jedoch nicht unversorgt.

Gespräche mit Eltern

Die Stadt habe die Eltern angeschrieben, um verbindlich zu klären, zu welchem Zeitpunkt sie einen Kita-Platz in Anspruch nehmen möchten. Dabei habe sich gezeigt, dass einige Kinder erst ab dem 1. Januar 2020 einen Betreuungsplatz benötigen, erläutert die Stadt. „Mit den drei Familien, die zum 1. August einen Platz benötigen, wurden Gespräche geführt, Alternativmöglichkeiten erörtert und diese letztlich auch gefunden.“ Eine Familie nimmt einen Betreuungsplatz in der Interims-Kita auf dem Gelände der ehemaligen St.-Barbara-Kaserne in Anspruch.