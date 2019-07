Das sollten Sie wissen:

Es war der perfekte Auftakt für das Dülmener Sommertheater! Motionhouse und NoFitState Circus rissen mit ihrer Darbietung die Zuschauer förmlich von den Sitzen riss. Em Ende gab‘s vom Publikum stehende Ovationen für eine Show der Superlative.

Am 10. August startet der sechste Dülmener Wasserlauf am Sportplatz in Hausdülmen. Erstmals gibt es eine Teamwertung, in der die Zeiten von mindestens vier Läufer über die Strecke von 2,5 Kilometern gezählt werden. Ebenfalls neu: Für junge Teilnehmer unter zwölf Jahren wird eine 800-Meter-Strecke angeboten.

Anfang Oktober präsentiert sich Dülmen auf der internationalen Fachmesse für Immobilien, der Expo Real. Durch Gespräche mit Projektentwicklern oder Investoren werden dort Vertreter aus Verwaltung und Politik auf Dülmen aufmerksam machen. Sie hoffen dabei auf Impulse für neue Entwicklungen und Projekte. Ein Interview mit Wirtschaftsförderer Alexander Aberle lesen Sie in der aktuellen DZ-Ausgabe.

In den Fußball-Kreisligen kommt es in diesem Jahr erneut zu zahlreichen Ortsduellen. Den Anfang machen in der B-Liga die DJK Rödder und Adler Buldern II. In der A-Liga stehen am zweiten Spieltag gleich zwei Ortsduelle auf dem Plan.

Termine:

Spielplatzaktion: 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, Spielplätze Grundschule Merfeld, Sportplatz Hausdülmen, Eickholt Hiddingsel, Am Kleefeld Buldern, Grundschule Rorup sowie in Dülmen August-Brust-Straße, Industriestraße/Am Burdiek, Stockhover Weg und Auf dem Bleek

9.30 bis 10.30 Uhr, Sport im Park: Fit am Morgen mit dem TV Dülmen, Schlosspark

15 bis 16.30 Uhr, Sommerleseclub: Vorlesepatin Ilona Escher liest im düb

18.30 bis 19.30 Uhr, Sport im Park: „Bewegung mit Schwung“ mit dem Kneipp-Verein Dülmen, Schlosspark

18.30 bis 19.30 Uhr, Sport im Park: Taijido der Dachenschule mit dem TC RW Dülmen, Schlosspark

Wetter:

Heute ist es sonnig und trocken mit Höchstwerten von 37 bis knapp 40 Grad. Allenfalls ein paar dünne hohe Wolken ziehen vorüber. Schwacher Wind östlichen Richtung.

Verkehr:

Vollsperrung des Dernekämper Höhenweges zwischen der Hülstener Straße und der Bischof-Kaiser-Straße; Zufahrt zum Waldfriedhof (Ersatzparkplatz an der Letterhausstraße) aus Richtung Hausdülmen ist ausgeschildert.