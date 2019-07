Fulminanter Auftakt des Sommertheaters

Es war der perfekte Auftakt für das Dülmener Sommertheater! Mit Motionhouse und NoFitState Circus aus Mittelengland und Wales hatte Achim Portmann vom städtischen Kulturteam eine Spitzentruppe nach Dülmen verpflichten können, die die Zuschauer mit ihrer gut dreiviertelstündigen gemeinsamen Show förmlich von den Sitzen riss.

Am Ende gab es am Dienstagabend stehenden Beifall für die sieben Akteure - fünf Männer und zwei Frauen. Sie waren zuvor mit spielerischer Leichtigkeit über die Bühne gefegt: geschmeidig, biegsam und perfekt aufeinander eingespielt.

Spielfreude kannte keine Grenzen

Da saß jeder noch so waghalsige Sprung, jede Kletterpartie, jede Hebefigur. Hinzu kam eine schier unbändige Spielfreude, der Kontakt der Akteure zum Publikum riss nie ab. Nach der Aufführung nutzten einige Dülmener die Gelegenheit, um mit den Tänzern und Akrobaten ein paar Worte auf Englisch zu wechseln.

Rund 1500 Besucher kamen

Erneut erwies sich der neue Spielort, der Schulhof der Hermann-Leeser-Schule, als guter Aufführungsplatz. Gut 1500 Besucher, so die Schätzung der Veranstalter, waren gekommen.

Die Akteure spielten auf dem Schulhof-Pflaster, allerdings unter Einbeziehung der Bühnenelemente. Das waren mehrere große, betongraue Blöcke, der die Produktion auch ihren Namen verdankte: Block.

Warum die Blöcke so wichtig waren

Die Blöcke wurden immer wieder neu zusammengeschoben, übereinandergetürmt, verteilt und zu interessanten Gebilden zusammengesetzt. Sie wurden gehoben, geschoben, geschubst, dienten als Sitz-, Tanz- oder Standfläche, konnten übersprungen, als Rutschbahn oder Stütze gebraucht werden.

„Block“ sei eine moderne Allegorie auf das Leben in Großstädten, hieß es in der Ankündigung. Die Darbietung ließ den Zuschauern jedoch viele Möglichkeiten, das Geschehen zu deuten und zu interpretieren - etwa als Spiel der Geschlechter oder das Zusammenleben in der Gesellschaft.

Mal aggressiv, mal Momente der Stille

Die Choreografie, die einen steten Wechsel von Miteinander und Gegeneinander der Akteure zeigte, aggressive, aber auch stille Momente kannte, wurde von einem Klangteppich unterlegt. Auch hier stimmte das Zusammenwirken von Tanz/ Bewegung und Musik.

Und so geht es weiter

Am kommenden Dienstag, 21 Uhr, wird die Theater-Reihe auf dem Schulhof der Realschule mit „Das kalte Herz“ des N.N. Theaters fortgesetzt.