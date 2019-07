Der in Merfeld gestohlene Hochsitz ist wieder aufgetaucht - und zwar in Dorsten. Sowohl bei einem 64-jährigen Jäger aus Marl, der ein Bekannter des Besitzers ist, als auch bei der Polizei waren zuvor Hinweise von Zeugen eingegangen.

Der Bekannte hatte daraufhin den auf einem Lkw-Anhänger montierten Hochsitz am Wochenende zunächst von einem Parkplatz an der Marler Straße in Dorsten abgeschleppt. Mittlerweile hat der rechtmäßige Besitzer, ein 30 Jahre alter Jäger aus Coesfeld, den Hochsitz zurückbekommen.

Polizei sucht weiter nach Zeugen

Hinweise auf den Dieb gibt es allerdings bislang nicht. Wer etwas beobachtet hat, wird nach wie vor gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Der 4,30 Meter große Hochsitz war Anfang vergangener Woche von einem Feld an der Lavesumer Straße bei Merfeld gestohlen worden. Vermutlich wurde der schwere Anhänger samt Aufbau aus Metall und Holz mit einem Trecker vom Feld gezogen, so die Polizei. Der Wert des Geräts wird mit rund 5000 Euro angegeben.