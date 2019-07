Flottes Schießen in Mitwick-Weddern

Angenehme sommerliche Temperaturen, eine sehr gut besuchte Festwiese und ein kurzweiliger und spannender Wettkampf an der Vogelstange waren am Wochenende die Zutaten eines rundherum gelungenen Jahreshöhepunktes der Schützenbruderschaft St. Jakobus Mitwick-Weddern. Seit Sonntag ist Heinz-Hubert Nettebrock der strahlende Regent der Bauerschaften. An seiner Seite folgt ihm Annette Bagert auf den Thron.

Bereits am Samstag hatte das Schützenfest mit dem Antreten der Schützenbruderschaft an der Klosterschänke Karthaus, dem Festhochamt und Gefallenenehrung seinen Auftakt genommen, bevor am Abend die scheidenden Majestäten um Markus Holtmann und Sabina Strothmann zu ihrem letzten Festball luden.

Proppenvoll war schon am ersten Abend das auf der Festwiese bei Zatink aufgestellte Zelt, in dem die Tanzband Motion für beste Unterhaltung sorgte.

Musik marschiert voran

Nachdem Schützinnen und Schützen das Königspaar am Sonntag in den Mittagsstunden unter Begleitung des Spielmannzuges Buldern und der Stadtkapelle vom Hof der Zimmerei Homann abgeholt und die Fahnenoffiziere den Thron und die vielen Schaulustigen einen eindrucksvollen Fahnenschlag geboten hatten, nahmen an der Vogelstange die Schützen ihren Wettbewerb auf.

Zeitgleich füllten sich nach und nach die vielen eingedeckten Tischreihen mit Kaffeegästen, die von Klassikern der Marschmusik und Polken von der Stadtkapelle unterhalten wurden.