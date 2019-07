Das sollten Sie wissen:

Exklusive Einblicke in das Munitionsdepot Visbeck bekamen am Montag Hubert Kellerhaus und seine Begleiter. Generalmajor a.D. Robert Bergmann führte den Gewinner der ersten Runde der DZ-Sommeraktion über das sonst abgesperrte Gelände.

Das Bewährte fortführen, aber auch neue Akzente setzen, das möchte Berthold Büning als neuer Vorsitzender der Bürgerstiftung Dülmen. In einer kleinen Feierstunde, für die ein informeller Rahmen gewählt worden war, wurde Bünings Vorgänger Christian Vogt offiziell verabschiedet und der Neue willkommen geheißen. Mehr in der aktuellen Ausgabe.

Und wieder brennt es: Am Wochenende brannten erneut mehrere Mülltonnen in Dülmen, diesmal an der Adolf-Kolping-Straße und an der Danziger Straße. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Mit großen Erwartungen reist die Hausdülmener Indiaca-Mannschaft 40+ zum 5. World-Cup nach Estland. Das Team von Trainer Thorsten Höwedes traut sich in Tartu durchaus den Titelgewinn zu.

Termine:

Spielplatzaktion: 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, Spielplätze Grundschule Merfeld, Sportplatz Hausdülmen, Eickholt Hiddingsel, Am Kleefeld Buldern, Grundschule Rorup sowie in Dülmen August-Brust-Straße, Industriestraße/Am Burdiek, Stockhover Weg und Auf dem Bleek

18.30 bis 19.30 Uhr, Sport im Park: CrossPower - Outdoor Fitness mit den TSF Dülmen, Schlosspark

Wetter:

Überwiegend sonnig, höchstens ein paar Schönwetterwolken, durchweg trocken. Höchstwerte von 30 bis 32 Grad, dazu schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Verkehr:

Die Polizei blitzt heute auf der K 12 in Rorup.

Vollsperrung des Dernekämper Höhenweges zwischen der Hülstener Straße und der Bischof-Kaiser-Straße; Zufahrt zum Waldfriedhof (Ersatzparkplatz an der Letterhausstraße) aus Richtung Hausdülmen ist ausgeschildert.