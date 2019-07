Der Bauspielplatz ist täglich von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig und das Angebot ist kostenlos.

„Wir bekommen wieder über 200 Einwegpaletten von der Firma Turepa gespendet und einen Werkzeugcontainer der Firma Bücker umsonst geliehen. Darüber freuen wir uns sehr“, berichtet Oliver Werthmöller von der Neuen Spinnerei, der das Projekt leitet.

Viele Kreativaktionen und Spiele

Ein achtköpfiges Team steht nicht nur während der eigentlichen Projektzeit bereit, sondern ist schon seit Wochen dabei, das Angebot zu planen und vorzubereiten. Neben dem Bauspielplatz werden noch verschiedene Kreativaktionen und Spiele angeboten. An jedem Tag besteht die Möglichkeit für die Kinder neu in das Projekt einzusteigen.

Wichtig ist es zu wissen, dass es sich bei dem Bauspielplatz nicht um ein verlässliches Betreuungsangebot handelt. Die Eltern behalten die Aufsichtspflicht, auf dem Gelände selber sind die Teamer für das Wohl der Kinder verantwortlich. „Wir alle freuen uns, dass es bald los geht und hoffen, dass viele Kinder mit uns den Bauspielplatz erobern“, so Oliver Werthmöller.

Abschlussfest

Am Freitag, 2. August, endet das Projekt mit einem bunten Familienfest, bei dem unter anderen die verschiedenen Hütten besichtigt werden können. Ab 14 Uhr heißt es dann aufräumen, hier besteht die Möglichkeit für alle Interessierten, umsonst unbehandeltes Holz abzuholen. „Sicherlich sind noch die ein oder anderen Nägel im Holz, aber wir würden uns sehr freuen, wenn die Dülmener Bürger uns so beim Abtransport des Holzes unterstützen würden“, so Werthmöller.

Fragen und Informationen rund um das Projekt beantworten Oliver Werthmöller unter der Nummer: 02594/12591, 0172/8702983 oder über die E-Mail Adresse: o.werthmoeller@duelmen.de