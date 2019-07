Am vergangenen Wochenende mussten Polizei und Feuerwehr sich erneut an unterschiedlichen Stellen um den Brand von Mülltonnen kümmern. Bereits am Freitagabend bemerkten Zeugen gegen 21.45 Uhr eine brennende Mülltonne an der Adolf-Kolping-Straße. Neben der Mülltonne brannten noch zwei weitere Tonnen nieder, berichtet die Polizei.

Am frühen Sonntagmorgen kurz nach 3 Uhr wurde der Feuerwehr eine brennende Mülltonne an der Danziger Straße gemeldet. Die Papiertonne wurde durch das Feuer vollständig zerstört.

Personen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben und dazu Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.