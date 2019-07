Auf einen deutlich lebhafteren Sonntag als üblich stellen sich die Mitarbeiterinnen in der Bäckerei-Filiale Essmann in Buldern ein: Da die Bäckerei Grote inklusive aller Filialen am morgigen Sonntag wegen einer Betriebsfeier geschlossen hat, gibt es in Buldern frische Sonntagsbrötchen ausnahmsweise nur bei Essmann (geöffnet 6 bis 18 Uhr).

Im Stadtzentrum von Dülmen könnte die Bäckerei Middelberg am Königsplatz von der einmaligen Grote-Schließung am morgigen Sonntag sowie der Tatsache profitieren, dass auch Café Uckelmann gerade wegen Betriebsferien nicht erreichbar ist. Bei Mittelberg gibt es von 8 bis 11.30 Uhr Backwaren: Die Teiglinge werden in der Filiale frisch gebacken.

Die Merfelder müssen wohl fahren

Die Folgen des Grote-Betriebsfestes bekommen auch die Merfelder zu spüren: Sie müssen, um knusprige Brötchen verzehren zu können, außerhalb einkaufen: etwa bei Bäumer in Rorup (7.30 bis 10.30 Uhr) oder in Dülmen bei Böckmann (7 bis 12 Uhr) oder Geiping an der Münster- beziehungsweise an der Coesfelder Straße (7 bis 17 Uhr).

Geöffnet hat, so erfuhr die DZ, auch die Bäckerei-Filiale Ebbing im Dernekamp (6.30 bis 17 Uhr). Die Hausdülmener können ebenfalls auf Frisches zum Frühstück oder zum Kaffee zurückgreifen, wenn gewünscht: Unterberg hat von 7.30 bis 11 Uhr geöffnet.

Was am Sonntag verkauft werden darf

Egal ob Brot, Brötchen oder Gebäck - die Kunden können darauf vertrauen, dass sie sonntags frische Ware beim Bäcker erhalten, versichert der Roruper Martin Bäumer, Obermeister der Bäcker-Innung. Die Bäcker backen frisch, bieten in der Regel keine Ware vom Vortag an oder aber vorgebackene Brötchen, die in der Filiale am Sonntag nur noch gebräunt werden, wie es bei den Discountern geschieht.