Lange wurde diskutiert, wurden Entwürfe verworfen und neue erstellt: Es dauerte ein wenig, bis die von Philipp Scharbert gestifteten Teile der Berliner Mauer endlich ihren Weg nach Dülmen fanden.

Am Mittwochmorgen wurden sie am Charleville-Mézières-Platz sowie im von-Galen-Park in Merfeld aufgestellt. Mithilfe eines Krans hievte Alexander Stern seine Fracht von der Lkw-Lagefläche: 2,7 Tonnen Beton - und das gleich im Doppelpack. „Das ist keine alltägliche Aufgabe, das ist besonders. Ich komme ganz schön ins Schwitzen.“

Die Berliner Mauer am Haken, im Hintergrund die Realschule: Das ist das aktuelle Foto der Woche.