Eigentlich wollte die Feuerwehr dem verletzten Storch nur helfen - doch das Tier ließ sich einfach nicht einfangen. Am Mittwochnachmittag war bei der Leitstelle der Notruf eingegangen, dass auf einer Wiese an der Nordlandwehr ein am Bein verletzter Storch stehen würde.

Die hauptamtliche Wache rückte aus. „Wir sind ja auch zuständig für Tierrettung“, begründet Sprecher Daniel Niehues. Allerdings gelang es den beiden Einsatzkräften nicht, den Vogel zu fangen. Der Einsatz wurde schließlich ergebnislos abgebrochen.