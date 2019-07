„Ursächlich war der technische Defekt eines elektronischen Gerätes auf einer Couch“, heißt es dabei in der aktuellen Polizeimeldung zum Fall. Dabei soll das Gerät wohl nur an das Stromnetz angeschlossen, aber nicht in Betrieb gewesen sein.

Ausgelöst wurde dadurch am Sonntag um 1.45 Uhr ein Brand, dem das Holzhaus zum Opfer fiel. Die nur leicht verletzten Bewohner konnten noch am gleichen Tag aus dem Krankenhaus entlassen werden.