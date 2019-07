54 Aktive beim Sport im Park

Dülmen. Einen optimalen Auftakt vermeldeten die Gastgeber vom Stadtsportring und Kreissportbund beim Sport im Park. 54 Teilnehmer nutzten am Montagabend das Angebot CrossPower der Tanzsportfreunde Dülmen. „Es ist super gelaufen“, so Annette Hullermann vom Stadtsportring. „Die Teilnehmerzahlen sind ähnlich wie im vergangenen Jahr und besonders freuen wir uns darüber, dass bei der ersten Vormittagsveranstaltung am Dienstagmorgen auch schon 23 Teilnehmer dabei waren.“

Von Hans-Martin Stief