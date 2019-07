Das sollten Sie wissen:

Gute Nachrichten gab es beim Sommerfest des Tierheims: Endlich gibt es einen neuen Standort. So plant das Tierheim einen Neubau auf einem 7500 Quadratmeter großen Grundstück im Letter Bruch, das von der Stadt Coesfeld gekauft wurde.

Zum Glück nur leicht verletzt wurden die beiden zwei Anwohner bei dem Brand in der Nacht zum Sonntag auf der Bergflagge in Hausdülmen. Sie wurden bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Am Dienstag ist ein Brandsachverständiger nach dem Holzhausbrand vor Ort. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

18 bis 19 Jahre alt, kurze blonde Haare, schwarze Jeans und graues T-Shirt: Das ist die Beschreibung eines jungen Mannes, der verdächtigt wird, Autos in Dülmen beschädigt zu haben. Bisher gibt es neun Anzeigen. Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen.

Manuel Sanders ist als Schlussläufer der Vier-Mal-400-Meter-Staffel bei der U23-Europameisterschaft ein starkes Rennen gelaufen und hat das deutsche Quartett souverän zum Titel geführt. Das ist der größte Erfolg des 21-jährigen Dülmeners.

Termine:

Spielplatzaktion: 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, Spielplätze Grundschule Merfeld, Sportplatz Hausdülmen, Eickholt Hiddingsel, Am Kleefeld Buldern, Grundschule Rorup sowie in Dülmen August-Brust-Straße, Industriestraße/Am Burdiek, Stockhover Weg und Auf dem Bleek

18 Uhr, Infoabend „Jugendliche in der Ausbildung unterstützen“, Evangelisches Gemeindezentrum

18.30 bis 19.30 Uhr, Sport im Park: Zumba mit DJK Fitness Dülmen, Schlosspark

21 Uhr, Jazz-Night mit Martin Scholz, DJK-Clubhaus

Wetter:

Heute erst grau, später kann vielleicht mal kurz die Sonne durchkommen bei 20 bis 22 Grad. Der Wind kommt schwach aus West bis Nordwest.

Verkehr:

Vollsperrung des Dernekämper Höhenweges zwischen der Hülstener Straße und der Bischof-Kaiser-Straße; Zufahrt zum Waldfriedhof (Ersatzparkplatz an der Letterhausstraße) aus Richtung Hausdülmen ist ausgeschildert.