Neues Zuhause für Tierheim

Lette/Dülmen. Besonders stolz war der Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung, dass er beim Sommerfest im Tierheim Dülmen-Lette eine große Neuigkeit verkünden durfte: Das Tierheim wird zeitnah neu gebaut.

„Nach dreijähriger Suche haben wir nun am vergangenen Donnerstag ein Grundstück von der Stadt Coesfeld gekauft“, sagte Jürgen Hille, Vorsitzender des Vereins, in seiner Ansprache am Mittag zu den zahlreichen Besuchern.

Von DZ