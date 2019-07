Patenschaft für Notfalltafel

Rorup. Mit ihrer roten Farbe und der leuchtend gelben Schrift ist die Notfalltafel schon von Weitem zu sehen. Vertreter von Rorup.net e.V. brachten jetzt eine weitere dieser Tafeln an, diesmal an der Sitzgruppe auf der Streuobstwiese an der L580 Ecke Hövel. „Diese Tafeln dienen der besseren Orientierung bei einem Notfall“, sagt Günther Winkler vom DRK, der als Initiator die Aktion bereits 2011 ins Rollen gebracht hatte.

Von Horst Legler