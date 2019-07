Das sollten Sie wissen:

Zwei Menschen wurden in der Nacht zum Sonntag beim Brand einer Holzhütte auf der Bergflagge verletzt. Beim Eintreffen der Feuer brannte die Hütte in voller Ausdehnung. In der Nacht zuvor gerieten Mülltonnen und ein Anhänger in Brand. Die Polizei sucht Zeugen unter Tel. 02594/7930.

Auf Initiative von rorup.net wurde jetzt an der Landstraße 581 eine Notfalltafel aufgestellt, die ein Auffinden von Menschen in Notsituationen erleichtern soll. rorup.net hat die Patenschaft über die Tafel übernommen und der Vorsitzende Bernhard Volmer wünscht sich Nachahmer in anderen Ortsteilen.

Mit einem Konzert der Delta Boys wurde am Sonntag die Klangspuren-Reihe im Rahmen des Dülmener Sommers eröffnet. Elf weitere Konzerte stehen in den Feriennoch auf dem Programm.

Mehr als 1000 Läufer, genau gesagt 1021, kamen beim 33. Roruper Abendlauf ins Ziel. Die Veranstalter sind trotz des nicht optimalen Wetters zufrieden.

Termine:

Spielplatzaktion: 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, Spielplätze Grundschule Merfeld, Sportplatz Hausdülmen, Eickholt Hiddingsel, Am Kleefeld Buldern, Grundschule Rorup sowie in Dülmen August-Brust-Straße, Industriestraße/Am Burdiek, Stockhover Weg und Auf dem Bleek

16.30 bis 20.30 Uhr, Blutspendetermin des DRK, Grundschule Rorup

18.30 bis 19.30 Uhr, Sport im Park: CrossPower - Outdoor Fitness mit den TSF Dülmen, Schlosspark

Wetter:

Zunächst noch Nieselregen möglich, ab dem Nachmittag trocken mit etwas Sonne. Höchstwerte bei 19 Grad, dazu schwacher Nordwestwind.

Verkehr:

Vollsperrung des Dernekämper Höhenweges zwischen der Hülstener Straße und der Bischof-Kaiser-Straße; Zufahrt zum Waldfriedhof (Ersatzparkplatz an der Letterhausstraße) aus Richtung Hausdülmen ist ausgeschildert.