Zwei Verletzte an der Bergflagge

Hausdülmen. Ein Holzhaus ist am Sonntag auf der Bergflagge in Brand geraten, zwei Personen wurden dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Gegen 1.55 Uhr wurde die Feuerwehr Dülmen alarmiert. Die ersteintreffenden Kräfte des Löschzuges Hausdülmen, der hauptamtlichen Wache und des Löschzuges Mitte fanden ein in voller Ausdehnung brennendes Holzhaus vor.