Drei Brände in einer Nacht

Dülmen. Gleich zu mehreren Bränden musste die Polizei und die Feuerwehr in der Nacht von Freitag auf Samstag ausrücken. So kam es am Samstag um 3.17 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand von vier Mülltonnen auf der Eichendorffstraße. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.