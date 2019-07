Die Relikte des Kalten Krieges in Visbeck, starke Footballer in Recklinghausen und Unterwasserwelten in Oberhausen - sechs attraktive und völlig unterschiedliche Ziele warten auf die Wochengewinner bei der DZ-Sommeraktion, die am kommenden Dienstag startet. Dann erscheint der erste Coupon, eine Woche später startet die erste Tour.

Das sind die Regeln

Wer an einer DZ-Tour teilnehmen möchte, muss eine Frage zu Dülmen richtig beantworten, den originalen DZ-Gewinncoupon (erscheint ab nächster Woche jeweils dienstags) bis zum folgenden Freitag, 12 Uhr, in der DZ-Geschäftsstelle abgeben und dann auf Fortuna hoffen.

Unter den richtigen Einsendungen werden die Sieger ausgelost, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner kann mit Familie oder Freunden (die genaue Anzahl der Begleiter hängt vom jeweiligen Ziel ab) an der exklusiven Tour teilnehmen, die Termine und Uhrzeiten sind dabei fix.

Jeweils mit von der Partie: ein Mitglied der DZ-Redaktion. Alles Wissenswerte über die Tour ist anschließend in der Dülmener Zeitung nachzulesen.

Das sind die Ziele

22. Juli: Munitionsdepot in Visbeck

29. Juli: Footballer der Recklinghausen Chargers

7. August: Musical "Bat out of hell" im Metronom Theater Oberhausen

15. August: Sea Life Oberhausen

19. August: Firma Kordel in Rödder

26. August: Burg Hülshoff in Havixbeck