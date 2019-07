„Ich fahre am Dienstag in den Urlaub und dann will ich von Jubiläum, 100 Jahre und Chronik nichts hören.“ Nach zwei Jahren Planung und vier Tagen Jubiläumsfeierlichkeiten braucht TSG-Vorsitzender Gerd Wagner nun erst einmal eine Auszeit

„Wir haben schon gesagt: Wir lassen ihn nicht mehr gehen.“ Sprecherin Petra Timmer und die übrigen Mitglieder des Gemischten Chores der Kantorei St. Joseph haben den neuen Leiter Carlos Reigadas bereits ins Herz geschlossen

„Ich hoffe, Sie nehmen sehr viel aus diesem Rahmen mit nach Berlin und machen dort sehr viel daraus.“ Diesen Wunsch richtete Ursula Volpert, Vorsitzende des FBS-Fördervereins, bei der Wellcome-Geburtstagfeier an den Bundestagsabgeordneten Marc Henrichmann

Und zuletzt, aus dem Archiv:

„Frau Worstbrock wartet wohl nicht, bis sich die Bürger langweilen, sie tut schon vorher was.“ Fernsehmoderator Alfred Biolek war vor 25 Jahren in der Dülmener Stadtbücherei zu Gast und hatte nur lobende Worte für die damalige Leiterin Marita Worstbrock