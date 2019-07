Der Bürgertreff am Tag der Deutschen Einheit ist ein fester Termin im Dülmener Kalender: Am 3. Oktober werden von 11 bis etwa 18 Uhr wieder zahlreiche Vereine und Institutionen ihre Stände auf dem Marktplatz und in den umliegenden Straßen aufbauen und sich den Besuchern vorstellen.

Anmeldungen nimmt Ehrenamtskoordinatorin Hildegard Streyl per E-Mail, ehrenamt@duelmen.de, oder unter Tel. 02594/12563 bis zum 11. August entgegen.

Ein Fest von Bürgern für Bürger

Der Dülmener Bürgertreff lebt traditionell von der Mitwirkung zahlreicher Vereine, denn es ist ein Fest „von Bürgern für Bürger“ und vor allem auch ein Fest des Ehrenamtes. Daher lädt die Stadt Dülmen auch in diesem Jahr wieder ein, mit einem Stand oder am Bühnenprogramm mitzuwirken.

Bühne steht für Programm zur Verfügung

Rund um Marktplatz und Markstraße dürfen die vielen Vereine und Organisationen ihre Stände aufbauen, über ihre Arbeit informieren und auch allerlei kulinarische Leckereien anbieten. Die Marktplatzbühne steht für ein abwechslungsreiches Programm den Vereinen den ganzen Tag zur Verfügung.

Ehrenamtskoordinatorin Hildegard Streyl, die den Bürgertreff organisiert, freut sich auch in diesem Jahr über eine große Beteiligung: „Ich empfehle den Vereinen und ehrenamtliche Gruppen die Chance zu nutzen, sich einem großen Publikum vorzustellen und neue Mitglieder und ehrenamtliche Unterstützer zu werben“, so Streyl.