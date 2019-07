Mehr Wohnraum in Dülmen

Dülmen. Ende 2018 gab es in Nordrhein-Westfalen 9,01 Millionen Wohnungen (einschließlich Wohnungen in Wohnheimen); damit gab es erstmals mehr als neun Millionen Wohnungen an Rhein und Ruhr. Wie das Statistische Landesamt anhand von Ergebnissen der Fortschreibung des Gebäude- und Wohnungsbestandes mitteilt, war die Zahl der Wohnungen um 0,5 Prozent höher als ein Jahr zuvor und um 3,4 Prozent höher als Ende 2010.