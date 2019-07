Die großen Bauarbeiten im Freizeitbad düb ist weiterhin noch in vollem Gange und sollen im Oktober beendet ellt werden. Dennoch wird das düb seinen Gästen auch in diesem Sommer ein buntes Programm mit vielen besonderen Aktionen bieten.

Animationskalender

Der düb-Animationskalender für die Sommerferien bietet dienstags und donnerstags verschiedenste Aktionen; Unterwasserpuzzle, Rutschenwettbewerb, Aqua-Sport, „Schlag den Animateur“ und viele Aktivitäten mehr. Der Animationskalender startet bereits am zweiten Ferientag Dienstag, 16. Juli, um 11:30 Uhr und um 16.30 Uhr.

Schwimmkurs

Aufgrund der sehr guten Schwimmkursbuchungen in den Ferien, bietet das düb Team noch einen weiteren Schwimmkurs an. Dieser Intensivschwimmkurs startet am 12. Juli und geht über zehn Einheiten bis zum 23. August. Anmeldungen und weitere Infos dazu an der düb-Rezeption oder unter Tel. 02594/9490. Abenteuer und Ferien.

Öffnungszeiten

Das düb öffnet in den Ferien täglich von 9 bis 21 Uhr seine Türen. Trotz Umbaumaßnahmen hat das düb folgende Bereiche geöffnet; die Erlebnishalle mit dem Becken innen mit Grotte, dem Erlebnisbecken außen mit der großen Langneserutsche, das 25m-Sportbecken, die Freibadwiese, Kinderplanschbecken im Freibad und die Gastronomie.